Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Libya Dışişleri Bakanlığı yetkililerinden Celal el-Aşi, yerel bir televizyona yaptığı açıklamada, "Libya'da son dönemde dile getirilen Afrikalı göçmenlerin köle olarak satılmasıyla ilgili soruşturmalar devam etmektedir. Şimdiye kadar ülkede böyle bir pazarın olduğu kanıtlanmadı." ifadelerini kullandı.

CNN International, Libya'nın başkenti Trablus'ta Afrikalı göçmenlerin bir köle pazarında satıldığı iddiasını destekleyen görüntüler yayımlamış, birkaç dakika içinde 12 göçmenin kişi başı 400 avroya yakın bir fiyatla satıldığını öne sürmüştü.

Libya Başbakan Yardımcısı Ahmed Maitig de yoğun tepkiler üzerine olayın araştırılması için soruşturma başlatıldığını açıklamıştı.