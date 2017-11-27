Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yemen'in El-Beyda ilinde ABD'ye ait olduğu öne sürülen insansız hava aracı (İHA) ile gerçekleştirilen saldırıda 3 sivilin hayatını kaybettiği bildirildi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Beyda iline bağlı El-Karişiye ilçesinin Ukbe Zac bölgesinde bir noktaya ABD'ye ait olduğu iddia edilen İHA ile hava saldırısı düzenlendi.

Saldırıda 3 kişinin hayatını kaybettiğini belirten kaynaklar, ölen kişilerin, terör örgütü El-Kaide ile bağlantısının bulunmadığını, bölgede yaşayan siviller olduğunu ifade etti.

ABD ya da Yemen makamlarından ise henüz saldırıya ilişkin bir açıklama yapılmadı.

ABD, son dönemde Yemen'in Şebva, Ebyen ve Beyda illerinde bulunan El-Kaide hedeflerine yoğun hava saldırıları düzenliyor.