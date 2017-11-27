Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Endonezya'nın Bali adasında yer alan Agung Yanardağı yeniden faaliyete geçti. Yetkililer yanardağın püskürttüğü küllerin 3 bin metreye kadar yükseldiğini açıkladı.

Adanın turistik merkezi Kuta'ya 75 km uzaklıkta bulunan yanardağda cumartesi günü aynı hafta içinde gerçekleşen ikinci patlamanın hala devam ettiği, ancak Bali'ye uçuşların etkilenmediği ve adadaki Ngurah Rai Havaalanı'nın faaliyette olduğu belirtildi.

Ulusal Afetle Mücadele Ajansı sözcüsü Sutopo Nugroho, yanardağın püskürttüğü küllerin güneydoğu yönünde komşu ada Lombok'a doğru ilerlediğini söyledi.

Garuda Indonesia Havayolu, lavlar nedeniyle gidiş-dönüş 18 uçuşu iptal etmek zorunda kaldı. Yetkililer küllerin etkisini yitirip, durum normale dönünceye kadar adaya seferlerin yapılmayacağını açıkladı.