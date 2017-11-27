Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

BAE’li üst düzey bir güvenlik yetkilisi Dhahi Khalfan Twitter hesabında “El Cezire kanalını bombalamamız gerekir” diye yazdı.

Katar’a yönelik ambargoda altıncı ay geride kalırken, ambargonun başını çeken Birleşik Arap Emirlikleri’nden korkunç bir talep geldi.

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre, BAE’li üst düzey bir güvenlik yetkilisinin, Katar merkezli medya kanalı El Cezire’nin bombalanması çağrısında bulunması tepki çekti. Dubai Korgenerali Dhahi Khalfan, twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda El Cezire’nin Mısır’ın kuzeyindeki Sina’da gerçekleşen cami saldırısını kışkırttığını iddia etti.

Birliğin El Cezire’yi bombalaması gerektiğini söyleyen Khalfan, “El Cezire daha ne kadar Mısır ve Arap dünyasının güvenliği ile oynamaya devam edecek” ifadelerini kullandı.