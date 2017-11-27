Hava saldırıları, Al-Shafah köyünü hedef aldı. SOHR saldırıda sivillerin yaşadığı binaların da vurulduğunu belirtti.
SOHR Direktörü Rami Abdel Rahman ölü sayısının artabileceğini söyledi.
Köy, terörö örgütü DEAŞ'ın kontrolü elinde tuttuğu son birkaç yerden biri.
Rusya bölgede 6 uzun menzilli bombardıman uçağıyla saldırı düzenlediğini açıklamış ancak saldırıların DEAŞ militanlarını hedef aldığını ileri sürmüştü.
'Şam yakınlarında 23 kişi öldü'
Pazar günü daha erken saatlerde Şam'ın dış mahallelerine düzenlenen hava saldırılarında da 23 kişinin öldüğü belirtilmişti.
SOHR, Doğu Guta'da bazı bölgelerin hava saldırılarında vurulduğunu açıkladı. Bölge Suriye ordusunun kuşatması altında. Doğu Guta aynı zamanda Rusya-İran-Türkiye üçlüsünün Mayıs ayında kararlaştırdığı dört "çatışmasızlık bölgesinden" biriydi.
Saldırılar SOHR dışında kaynaklarca doğrulanmadı.
Suriye rejimi, ay başında DEAŞ'ın elinde kalan son şehir Elbu Kemal'i de geri aldıklarını açıklamıştı.
Suriye'de ateşkesin görüşüldüğü Birleşmiş Milletler destekli Cenevre konferanslarının gelecek hafta devam etmesi bekleniyor. (BBC Türkçe)