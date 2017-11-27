Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ThyssenKrupp ile Hintli Tata Steel arasında Eylül ayında duyurulan birleşme süreci gerçekleştiğinde Avrupa'nın ikinci büyük çelik üreticisi ortaya çıkacak.

ThyssenKrupp, Tata Steel birleşmesi nedeniyle çelik bölümündeki 27 bin çalışanından yaklaşık 4 binini işten çıkarmayı planlıyor.

Thyssenkrupp CEO'su Heinrich Hiesinger, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, firmanın çelik işlerinin geçmişinin 200 yıl önceye gittiğini, ancak Tata Steel ile yapılacak birleşmenin ardından firmanın çelik endüstrisi ile bağını yavaş yavaş azaltıp bir teknoloji şirketine döneceklerini söylemişti.