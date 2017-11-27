Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gençlik Demokratik Örgütü Başkanı İsmail Nabole, düzenlediği basın toplantısında, bugün Burkina Faso'yu ziyaret etmesi planlanan Macron'u protesto edeceklerini açıkladı.

Nabole, "Her iki tarafın çıkarlarının korunacağı bir ilişkiye sıcak bakabiliriz ama bunun böyle olmadığını hepimiz biliyoruz. Emperyalist bir ülke olan Fransa, kendisini göstermek ve bize öğüt vermeye geliyor. Fransa’nın amacı özgürlük için verdiğimiz mücadeleyi kırmaktır." ifadelerini kullandı.

Macron, Afrika ziyareti kapsamında Burkina Faso'da yarın Vagadugu Üniversitesinde "Afrika Politikası" üzerine bir konuşma yapacak.

Vagadugu Üniversite Öğrenci Birliği de Fransa Cumhurbaşkanı Macron'u protesto edeceklerini duyurdu.

Macron ziyareti öncesi öğrenci tepkilerinden çekinen hükümet, eğitime iki gün ara verdi. Eğitim Bakanlığı bütün resmî ve özel okulların iki gün kapalı kalacağını duyurdu.

Hükümet ayrıca tepkiler üzerine açıklama yaparak İletişim Bakanlığı ile Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla halkı sükunete çağırdı.

Burkina Faso Dışişleri Bakanı Alpha Barry, "Herkes kendi çıkarını değil ülke menfaatini düşünmeli. Misafirimizi en güzel şekilde ağırlamalıyız." açıklamasında bulundu.

Fransa sömürgeci güç olarak görülüyor

Fransa, Burkina Faso'daki bütün para akışını kontrol ediyor. Ülkenin parası da Fransa’da basılıyor.

Dünyanın en kaliteli pamuğu Burkina Faso’da üretiliyor ama bu sektörün de başında Fransızlar bulunuyor.

Ülkedeki altın madeni işletmeciliğini de Fransa yönetiyor.

Halk, ülkede büyük yenilikler yapmış eski Devlet Başkanı Thomas Sankara’nın 1987’de darbe sırasında öldürülmesinden Fransa’yı sorumlu tutuyor.