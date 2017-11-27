Barzani, haftalık Bakanlar Kurulu toplantısının ardından basına  yaptığı açıklamada, "ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı uluslararası koalisyon  güçlerinin Peşmerge'ye verdiği eğit-donat ve yardım programı sona erdi. Yeniden  bir protokolün yapılması için çalışmalar devam ediyor. Şahsen bu protokolün  yeninden yapılması ve yardımların sunulmasında herhangi bir sorun görmüyorum."  dedi.

IKBY'deki memur maaşlarının bir ay sonra artık ödenmeyeceği şeklindeki  iddiaların doğru olmadığını söyleyen Barzani, 16 Ekim'de Kerkük'e yapılan  operasyon sonucu petrol gelirlerinin yarısını kaybettiklerini ancak kesintili de  olsa maaşları ödemeye devam edeceklerini belirtti.

Neçirvan Barzani, Bağdat yönetiminin "IKBY'deki memurların maaşını  ödeyeceğiz" yönündeki açıklamalarını "aldatmaca" olarak nitelendirirken, "Daha  önce de söylemiştik; eğer bizim maaş listemize göre ödeme yapmak istiyorlarsa  buyursun versinler. Maaşların temin edildiği petrol kuyularının yarısı Bağdat'ın  kontrolünde. Oradan ne kendileri petrol ihraç edebiliyor ne de bizim yapmamıza  izin veriyorlar." diye konuştu.