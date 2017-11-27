Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Varşova emniyetinin sözcüsü Mariusz Mrozek, cami, toplantı salonu, dükkan ve restorandan oluşan İslam kültür merkezinin camlarının dün gece kimliği belirsiz kişiler tarafından kırıldığını açıkladı.

Mrozek, 2015 yılında hizmete giren merkeze yönelik saldırının faillerinin yakalanabilmesi için güvenlik kaydı görüntülerinin incelendiğini belirterek, konuyla ilgili bilgi sahibi kişilere polisle temasa geçmeleri çağrısında bulundu.

Polonya'daki Müslüman toplumu liderlerinin olayla ilgili basın toplantısı düzenleyeceği belirtildi.

Bu arada, Polonya'nın güneyindeki Katowice kentinde hafta sonu bir grup aşırı sağcının düzenlediği, Polonya'nın Avrupa Parlamentosu üyelerinin hedef gösterildiği gösteriyle ilgili soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Polonya Başbakanı Beata Szydlo, gösteriyi kınayarak 6 milletvekilinin ülkelerinde güvende olduğunu söyledi.

Polonya'da son yıllarda nefret ve yabancı düşmanlığı eylemlerinde artış gözlendiği ifade ediliyor.