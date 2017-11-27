Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İsrail Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, söz konusu değerlendirmeyi Ukrayna Dışişleri Bakanı Pavlo Klimkin'i kabulünde yaptı.

Netanyahu'nun Batı Kudüs'teki ofisinde gerçekleşen görüşmede, iki ülke ilişkileri başta olmak üzere yüksek teknoloji, tarım ve bölgesel gelişmeler ele alındı.

Açıklamada, Netanyahu'nun "İsrail, İran'ın tehditlerini ciddiye alıyor. Bu tarihimizden aldığımız derstir." dediği aktarıldı.

İsrail'in "kırmızı çizgileri"

Ukrayna Dışişleri Bakanı Klimkin bu sabah İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin ile de bir araya gelmişti.

İsrail hükümeti, "İran'ın Suriye'de etkinliğini artırmasının kendileri için kırmızı çizgi" olduğunu belirtiyor.