Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı (Pentagon), terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı PYD/YPG'nin de dahil olduğu Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ile iş birliğinin sürdürüleceğini belirtti.

"İŞ BİRLİĞİ SÜRECEK"

Pentagon'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"İçinde YPG'nin de olduğu Suriye Demokratik Güçleri'yle (SDG) iş birliğini sürdüreceğiz. Daha önce Türkiye'ye söylediğimiz gibi Suriyeli güçlere verdiğimiz silahlar sınırlı, görev özelinde ve askerî hedeflerde başarıya ulaşmak için. Kürt ortaklarımıza sağlanan, karara bağlanmamış askerî destek gözden geçiriliyor. SDG'ye verilen silahların sınırlı olduğunu ilettik."

TRUMP, "YPG'YE SİLAH VERMEK SAÇMALIK" DEMİŞTİ

Daha önce Dışişleri Bakanı Mevlût Çavuşoğlu geçtiğimiz günlerde ABD Başkanı Donald Trump ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında gerçekleşen görüşme neticesinde, ABD'nin PYD/YPG'ye silah desteğini durduracağı yönünde taahhüt verdiğini belirtmişti. Çavuşoğlu ayrıca Trump'ın ABD'nin YPG'ye silah vermesini "saçmalık" olarak nitelediğini ifade etmişti.