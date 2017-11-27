Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Bağdat'ın güneydoğusunda yer alan Nehravan bölgesindeki çarşıda iki intihar eylemcisi kendini patlattı.

Saldırıda 11 kişi hayatını kaybetti. Yaralanan 27 kişi çevredeki hastanelere kaldırıldı.