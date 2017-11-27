Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Bağdat'ın güneydoğusunda yer alan Nehravan bölgesindeki çarşıda iki intihar eylemcisi kendini patlattı.

Saldırıda 11 kişi hayatını kaybetti. Yaralanan 27 kişi çevredeki hastanelere kaldırıldı. 