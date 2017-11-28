Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Forbes'un "Gerçek Zamanlı Dünyanın Milyarderleri Listesine" göre, dünyanın en zengin kişisi konumunda bulunan Bezos'un serveti 2,3 milyar dolar artışla 100,4 milyar dolara ulaştı.



En son 1999 yılında Microsoft'un kurucusu Bill Gates'in serveti 100 milyar doların üzerine çıkarken, Bezos tarihte bu başarıyı yakalayan ikinci kişi oldu. Gates'in serveti ise 90 milyar dolar seviyesinde bulunuyor.



Bezos, Gates'i 27 Temmuz tarihinde geçerek dünyanın en zengin kişisi olmuş ancak bu unvanı kazandıktan 8 saat sonra aynı gün kaybetmişti. 27 Ekim'de tekrar dünyanın en zengin kişisi olan Bezos bu unvanı hala koruyor.

Öte yandan, 571 milyar dolarlık piyasa değeriyle Amazon dünyanın en değerli 4'üncü şirketi konumundayken, Microsoft 642 milyar dolarlık piyasa değeriyle 3'üncü sırada geliyor.



Uzmanlar, ABD'de "Şükran Günü hafta sonu" (Thanksgiving weekend) ve "Kara Cuma" (Black Friday) satışlarında rekor beklendiğini ifade ederken, yatırımcıların Amazon'un hisselerine olan talebinin arttığını vurguluyor.



Bezos, ABD'in en büyük E-ticaret firması olan Amazon'un hisselerinin yüzde 17'sini elinde bulundururken, şirketin hisseleri yüzde 2,6 prim yaptı.



İndirim Siber Pazartesi ile devam ediyor

Amerika Birleşik Devletlerinde şimdi de Siber Pazartesi çılgınlığı başladı. Tamamıyla pazarlamaya yönelik olarak 1932'den bu yana Noel alışveriş sezonunun başlangıcı kabul edilen Süper Cuma’nın indirimli satışları yerini Siber Pazartesi’ye bıraktı. Süper Cuma’dan sonraki ilk Pazartesi günü alışveriş merkezleri ve mağazalardaki indirim ve kampanyaları yerini internet sitelerine bırakıyor.



İnsanlar bu sefer hafta boyunca e-Bay, Amazon, Best Buy, Target ve Wal-Mart gibi alışveriş sitelerine hücum edecekler. Siber Pazartesi’de asıl amaç, Süper Cuma'da istedikleri indirimli eşyaları dükkanlarda bulamayan insanların sonraki Pazartesi günü evlerine, işlerine döndüklerinde yine bu indirimli eşyalardan faydalanabilmeleridir.