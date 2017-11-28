Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Endonezya'nın turistik Bali Adası, dünyada ilk haber. Adadaki Agung Yanardağı'ndan gökyüzüne yükselen küller ve Duman, kilometrelerce öteden görülebiliyor.





6 bin metre yüksekliğe kadar ulaşan küller dağın etrafına bir kabus gibi çöktü, hava tamamen karardı.





Bölgede hava trafiği tamamen durdu, uluslararası havalimanı en az 24 saat daha kapalı kalacak. 100 bini aşkın yolcunun uçakları havalanamadı, binlerce yolcu halen bölgedeki havalimanlarında bekliyor.





Yanardağın patlama ihtimali bulunuyor. Dün verilen en üst düzeyde alarmda herhangi bir değişiklik yok.





Bali yönetimi, büyük bir tahliye operasyonu yürütüyor. Yanardağın etrafında yaşayan 100 bin kişiden evlerini terk etmeleri istendi.





Uluslararası haber ajansları, buldukları araçlara binerek kaçan veya hayvanlarını tehlike bölgesinin dışına çıkarmaya çalışan insanların fotoğraflarını servis ediyor.





Volkan, son olarak Eylül ayında kül püskürtmüş ve bölgedeki 130 bin insan tahliye edilmişti.





1963'te patlayan Agung Yanardağı, 1100 insanın ölmesine yol açmıştı.