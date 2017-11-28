Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Bağdat’ın Nehravan ilçesindeki terör saldırısında 17 kişinin hayatını kaybettiği ve en az 30 kişinin yaralandığının üzüntüyle öğrenildiği belirtildi. Açıklamada, şunlar kaydedildi: "Dost ve kardeş Irak halkına başsağlığı, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet ve yaralılara acil şifalar diliyoruz.

Bu menfur terör saldırısını şiddetle kınıyoruz. Irak’ın terörle mücadelede önemli aşama kaydettiği bir dönemde yapılan bu tür saldırılar, Irak’ta toplumsal barışın sağlanması çabalarına engel olamayacaktır. Türkiye, terörle mücadelede Irak’a verdiği desteği kararlılıkla sürdürecektir."

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Bağdat'ın güneydoğusunda yer alan Nehravan bölgesindeki çarşıda iki intihar eylemcisi kendini patlatmıştı.