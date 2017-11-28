Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rusya'nın Orta Asya'da (Kirgizistan ve Tacikistan) yaşayan Türklerden oluşturduğu Turan Taburu, Suriye'ye gönderildi.





ORTA ASYA KÖKENLİ TÜRKLER



Özel eğitimli birlikler arasında bulunan Orta Asya kökenli Türklerden oluşan ‘Turan Taburu’ üyeleri Suriye’nin kuzeyindeki Deyr ez Zor’da DEAŞ'a karşı savaşıyor.





Paralı askerlerin olduğu Tabur çoğunlukla Kazak, Saka, Yakut, Kırgız, Özbek, Tacik, Azeri, ve Türkmenlerden oluşuyor. Turan Taburu’nun 800 ile 1200 arasında bir birlik olduğu belirtiliyor.





DEAŞ'A KARŞI BAŞARILI MÜCADELE



Turan Taburu üyelerinin son dönemde DEAŞ’a karşı elde ettiği başarılar, sosyal medyada yayınlıyor ve Turan Taburu'nun DEAŞ'a karşı elde edilen başarıda büyük payı olduğu belirtiliyor.







