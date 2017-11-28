Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İsveç Parlamentosu’nun hazırladığı İngilizce tanıtım kitapçığına, PKK’nın İmralı’daki lideri Öcalan flamalarının yer aldığı skandal bir fotoğraf kondu. İsveç Parlamentosu Riksdag’in detaylı bir biçimde anlatıldığı kitapçığın 6. sayfasında, parlamentonun temsil gücüne değinildi.

Sayfanın alt kısmında ise 1 Kasım 2014’te Stockholm’de Suriye’nin kuzeyindeki Kobani (Ayn El Arab) için düzenlenen bir eylemde çekilen fotoğrafa yer verildi. Fotoğrafta, Öcalan flamalarının yanı sıra PKK’nın Suriye kolu PYD’nin bayrakları da bulunuyor.

Öcalan'lı ve PKK’lı tanıtım broşürü İsveç Parlamentosu’nu ziyaret eden herkese basılı olarak dağıtılmakta.

İşte İsveç Parlamentosu tanıtım kitapçığının kapağı ve 6'ncı sayfası: