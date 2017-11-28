Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, Şubat ayına ertelenen Suriye Ulusal Diyalog Kongresi'ne ilişkin açıklamalarda bulundu. Peskov kongre için henüz bir tarih belirlenmediğini söyledi. Kremlin Sözcüsü, kongrenin mümkün olduğunca kapsayıcı olacağını belirtti.