Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, Şubat ayına ertelenen Suriye Ulusal Diyalog Kongresi'ne ilişkin açıklamalarda bulundu. Peskov kongre için henüz bir tarih belirlenmediğini söyledi. Kremlin Sözcüsü, kongrenin mümkün olduğunca kapsayıcı olacağını belirtti.
Rusya'dan Suriye Ulusal Diyalog Kongresi açıklaması
28.11.2017 - 13:37 | Son Güncelleme: 28.11.2017 - 13:37
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kremlin Sözcüsü Peskov, Suriye Ulusal Diyalog Kongresi için tarih belirlenmediğini ve kongrenin mümkün olduğunca kapsayıcı olacağını söyledi.
Etiketler : Kremlin,Rusya,Dmitri Peskov,Suriye Ulusal Diyalog Kongresi,
523292 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/523292.aspx
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