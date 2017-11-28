Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, Şubat ayına ertelenen Suriye Ulusal Diyalog Kongresi'ne ilişkin açıklamalarda bulundu. Peskov kongre için henüz bir tarih belirlenmediğini söyledi. Kremlin Sözcüsü, kongrenin mümkün olduğunca kapsayıcı olacağını belirtti.