Ivanka Trump'ın Haydarabad ziyaretinin hazırlıkları haftalar  öncesinden başladı. Polis, ziyaretten günler önce yüzlerce dilenci ve evsizi  toplayarak bakımevlerine yerleştirdi.


Trump'ın ziyareti öncesi sokakları  dilencilerden "temizlemek" isteyen polis, dilencileri ihbar edenlere 7,5 dolar  para ödülü verileceğini duyurdu.
Şehir merkezindeki üst geçit ve bazı binalar boyandı. Geçiş  güzergahındaki yollara Ivanka Trump'ın resim ve sözlerinin yer aldığı reklam  panoları asıldı.
  
Zirve nedeniyle güvenliğin artırıldığı şehirde 2 gün boyunca 10 bin  polis ve asker görev alacak. Şehirde trafik yoğunluğunun yaşanmaması için eğitime  ara verildi.


Küresel girişimcilik zirvesinin açılışını Hindistan Başbakanı Narendra  Modi ve Trump birlikte gerçekleştirecek. Başbakan Modi, bu akşam Trump onuruna  Falaknuma Sarayı'nda akşam yemeği verecek. Basın toplantısı düzenlenmesi  beklenmeyen Trump, çarşamba günü sona erecek ziyareti sırasında iki ayrı panele  daha katılacak.
 
Yoğun güvenlik önlemleri altında yapılan zirveye, İngiltere'nin eski  Başbakanı Tony Blair'in eşi Cherie Blair'in de aralarında bulunduğu bin 200  davetli katılıyor.

 