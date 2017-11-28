Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Suriye kaynaklı haber sitelerinin paylaştığı bir belgeye göre, terör örgütü DAEŞ ile ABD destekli, terör örgütü PKK'nın Suriye kolu YPG'ye bağlı Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) bir aylığına Suriye'nin kuzeydoğu köşesindeki Haseke'de ateşkes konusunda anlaştığı öne sürüldü.

Orta Doğu uzmanı Aymenn el Tamimi'ye göre, iki taraf arasındaki anlaşma terör örgütü DEAŞ tarafından doğrulandı.

Tamimi'nin aktardığına göre, Suriye Demokratik Güçleri'yle bir ay boyunca ateşkes sağlanması hakkındaki DEAŞ ofislerden birinde bulunan belgede, "Ateşkes şartları arasında, DEAŞ tarafından kontrol edilen petrol kuyuları yine onların kontrolü altındadır. Savaşçılar tedavi için ayrılabilir, malların her iki tarafın topraklarına girişi ve çıkışı engellenemez. Kırmızı hat, ateşkesin koordinasyonunu sağlamak ve hata riskini en aza indirgemek içindir." maddeleri bulunuyor.