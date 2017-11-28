Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

NATO'nun Türkiye'ye S-400 füze savunma sistemleri sevkiyatıyla ilgili rahatsızlığını değerlendiren Rusya Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Kirill Logvinov, bu konunun sadece Moskova ve Ankara'yı ilgilendirdiğini belirtti.

"BU BİZİ VE TÜRKİYE'Yİ İLGİLENDİRİR"

Berlin Güvenlik Konferansı'nda basın mensuplarının sorularını cevaplayan Logvinov, "Herhangi bir tarafın rahatsızlığını değerlendirecek ve her açıklamayı yorumlayacak olursak… Bu, bizi ve Türkiye'yi ilgilendirir" dedi.

Logvinov sözlerini şöyle sürdürdü: "Eğer Türk meslektaşlarımız bu tür silahlara ilgi duyuyorsa ve müzakerelere hazırsa, biz herhangi bir askeri-siyasi blokta üye olup olmadığına bakılmaksızın her ülkeye karşı açığız."