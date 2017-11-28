Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Stefan de Mistura, Cenevre zirvesine günler kala başkent Şam yakınlarındaki Doğu Guta için rejimin bir kez daha ateşkesi kabul ettiğini açıkladı. Temmuz ayında yine aynı bölge için ateşkes ilan edildiği duyurulmuş ancak rejimin saldırıları bitmemişti.

Suriyeli muhaliflerle yaptığı toplantıdan sonra konuşan Mistura'nın açıklamasında, planın Rusya tarafından Beşar Esad'a önerildiği belirtildi.

Doğu Guta'daki muhalifler, yıllardır rejim güçlerinin kuşatması altında.

BM açıklamasında "Neler olacağını bekleyip görmeliyiz" ifadesi kullanıldı.

Türkiye, Rusya ve İran'ın öncülüğünde Suriye'de dört çatışmasızlık bölgesi belirlenmişti. Bunlar, İdlib ve çevresi, Doğu Guta, Humus-Hama arasında kalan Rastan ve Telbise ile güneydeki Kuneytra.

İç savaşın bitmesi için çaba harcayan üç ülkenin liderleri, son olarak Soçi'de bir araya gelmişti.

BM, 1 Aralık'ta İsviçre'nin Cenevre kentinde düzenlenecek zirvede muhalifler ve rejim temsilcilerinin doğrudan görüşme yapmasını teklif etti.

Bugüne kadar birçok kez başarısız olan BM zirvelerinin aksine bu kez Cenevre için umutlu bir bekleyiş var.

Cenevre müzakerelerinin ilki 30 Haziran 2012'de yapılmıştı. Bugüne kadar hayata geçirilen yedi zirvenin tümü sonuçsuz kaldı.