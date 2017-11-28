Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Afrin'deki yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, terör örgütü PKK/PYD, ilçede geçimini zeytincilikten sağlayan çiftçilere baskı yaparak, zeytinyağlarını örgüte yakınlığıyla bilinen tüccarlara piyasa fiyatının yaklaşık yarısına satmaya zorluyor.

Bu durumu fırsata çeviren tüccarlar, piyasa değeri 30 bin Suriye lirası (273 TL) olan 18 litrelik zeytinyağını 17 bin Suriye lirasına (154 TL) alıp, yaklaşık yüzde yüz karla pazarlıyor.

PKK/PYD tüccarları depoladıkları zeytinyağlarını Afrin ve Beşşar Esed rejiminin kontrolündeki Halep'teki tüccarlara satıyor.

Terör örgütüyle iş yapan tüccarlar, elde ettikleri karın bir bölümünü PKK/PYD elebaşlarına veriyor.

PKK/PYD çiftçilerden haraç alıyor

PKK/PYD, örgüt ve üyelerinin ailelerine destek adı altında belli aralıklarla bölgedeki çiftçilerden , sahip oldukları ağaç sayısına göre 50 bin Suriye lirası (455 TL) ile 3 milyon Suriye lirası (27 bin 273 TL) arasında haraç alıyor.

Suriye'de iç savaşın başlaması ile birlikte bölge halkına baskısını artıran örgütün bu zorbalıkları karşısında, çoğu çiftçi zeytin ağaçlarını çok düşük fiyata örgüt elebaşlarına satmak zorunda kalıyor.

Zeytincilik alanında Suriye'nin en ünlü ilçesi Afrin'de yaklaşık 12 milyon zeytin ağacı bulunuyor.