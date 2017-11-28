Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Greenpeace üyelerinin Montelimar kenti yakınlarında bulunan Cruas-Meysse nükleer santralinde yerel saatle 06.20'de 22 kişilik bir grupla eylem yaptığı açıklandı.

Örgütten yapılan açıklamada, "Nükleer santrallerde kullanılmış yakıt havuzlarındaki güvenlik açığına dikkati çekmek istiyoruz. Yangın çıkarmak için burada bir delik açmak yeterlidir." ifadelerine yer verildi.

Kullanılmış yakıt havuzları bulunan binaların, nükleer santralde en yüksek radyoaktif madde içeren bölge olduğu belirtilen açıklamada, "Buralar, dışarıdan bir saldırı riskine karşı yeteri kadar korunmuyor." iddiasına yer verildi.

Birkaç grup halindeki eylemcilerin bir bölümünün santrali korumakla görevli jandarma ekibinin yanına gittiği ve burada gözaltına alındığı, bir grubun 4 numaralı reaktörü hedef aldığı ve diğerlerinin kullanılmış yakıt havuzuna sızdığı belirtildi.

Fransız Nükleer Santrallerin Emniyeti Otoritesi (ASN), eylemin santralin güvenliğini etkilemediği, eylemcilerin nükleer açıdan tehlikeli bölgeye giremediğini açıkladı.

Cruas-Meysse nükleer santralinde 4 basınçlı su reaktörü bulunuyor.