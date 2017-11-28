Suudi Arabistan’da 4 Kasım tarihinde başlatılan yolsuzluk operasyonunda tutuklanan ve 3 haftadır tutuklu bulunan Suudi Prens Miteb Bin Abdullah serbest bırakıldı. Yolsuzluk operasyonu kapsamında kraliyet ailesine mensup kişiler de dahil olmak üzere 200 kişi Riyad’daki Ritz Carlton Oteli’nde gözaltında tutuluyor.
Suudi Prens Miteb Bin Abdullah serbest bırakıldı
28.11.2017 - 21:25 | Son Güncelleme: 28.11.2017 - 21:25
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Suudi Arabistan’da 4 Kasım’da başlatılan yolsuzluk operasyonu kapsamında tutuklanan Kraliyet mensubu Suudi Prens Miteb Bin Abdullah serbest bırakıldı.
Etiketler : suudi arabistan,suudi prens,miteb bin abdullah,
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