Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Katolik dünyasının lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, Myanmar ziyaretinde Dışişleri Bakanı ve Devlet Başkanlığından Sorumlu Devlet Bakanı Aung San Suu Çii ile bir araya gelirken, Arakanlı Müslümanların hedef olduğu zulüm ve katliamlardan bahsetmedi.

Papa Franciscus, Myanmar ziyaretinin ikinci gününde, Yangon kentindeki görüşmeden sonra Suu Çii ve diğer Myanmarlı yetkililere hitaben yaptığı konuşmada, Arakanlı Müslümanların durumuna özel olarak değinmedi.

Genel ifadeler kullanmayı tercin eden Papa, "Ülke halkının iç savaş ve düşmanlıklar nedeniyle acı çekmeye devam ettiğini, Myanmar'a evim diyen herkesin temel haklarının teminat alınmasının gerektiğini" söyledi.

Arakanlı Müslümanların etnik adı olan "Rohingya" kelimesine de yer vermeyen Papa, "Myanmar'ın barış içinde geleceğinin, her bir etnik grubun, kimliğin ve toplumun her bir üyesinin haklarına saygı duyulmasına dayandığını" belirtti.

Suu Çii'den Papa'ya ülkesine destekten dolayı teşekkür

Suu Çii ise konuşmasında Papa'ya, ülkesine verdiği destekten ötürü teşekkür etti.

Hükûmetinin hakların korunmasını, hoşgörünün yaygınlaştırılmasını ve herkes için güvenliğin temin edilmesini hedeflediğini iddia eden Suu Çii, Arakan eyaletindeki durumun, "dünyanın en güçlü biçimde dikkatini çektiğini", "Arakan'da farklı topluluklar arasında iş birliği, uyum, anlayış ve güveni zedeleyen şeyin, ekonomik, sosyal ve siyasi meseleler olduğunu" öne sürdü.

Papa, Suu Çii ile görüşmesinden önce Myanmar'da Budist, Müslüman, Hindu, Yahudi ve Hristiyan liderlerle de bir araya geldi.

Vatikan Sözcüsü Greg Burke, Myanmar'ın Katolik Kardinalinin, Papa'nın ziyareti sırasında "Rohingya" ifadesini kullanmaktan kaçınması yönündeki tavsiyesinin "ciddiye alındığını" belirtmişti.

İnsan hakları örgütleri Papa'ya Arakanlı Müslümanlara destek vermek için "Rohingya" kelimesini kullanması çağrısında bulunmuştu.