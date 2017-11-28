Japon ve Güney Koreli yetkililer bugün yaptıkları açıklamada başka bir füze testinin yakın olabileceğini düşündüren radyoaktivite verilerde bir artış olduğunu belirtti. Ayrıca bir Japon hükümet yetkilisi "Kuzey Kore önümüzdeki günlerde bir füze başlatabilir" açıklamasında bulunmuştu.
Kuzey Kore balistik füze fırlattı
28.11.2017 - 21:48 | Son Güncelleme: 28.11.2017 - 21:48
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Güney Koreli askerî yetkililer, Kuzey Kore'nin yeni balistik füze atışı gerçekleştirdiğini iddia etti.
Etiketler : kuzey kore,güney kore,balistik füze,
523382 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/523382.aspx
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