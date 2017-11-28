Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Japon ve Güney Koreli yetkililer bugün yaptıkları açıklamada başka bir füze testinin yakın olabileceğini düşündüren radyoaktivite verilerde bir artış olduğunu belirtti. Ayrıca bir Japon hükümet yetkilisi "Kuzey Kore önümüzdeki günlerde bir füze başlatabilir" açıklamasında bulunmuştu.