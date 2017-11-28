Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sanıkların savunma heyetinden avukat Muhammed Semir el-Ferra yaptığı açıklamada, Asyut Askerî Mahkemesi'nin, 2013 yılında Rabiatu'l Adeviyye ve Nahda meydanlarının kanlı bir şekilde boşaltılmasının ardından yaşanan "şiddet olaylarına" karıştıkları gerekçesiyle tutuklanan 23 kişinin bugün hakim karşısına çıktığını belirtti.

Ferra, haklarında müebbet hapis kararı verilen 16 kişinin cezasının hafifletilerek, 7 yıla düşürüldüğünü ifade etti.

Avukat Ferra, 23 kişinin yargılandığı duruşmada mahkemenin ayrıca 7 kişi hakkında delil yetersizliğinden beraat kararı verdiğini aktardı.

Askerî mahkeme Ağustos 2015'te söz konusu davada yargılanan 275 kişiye gıyabında müebbet hapis cezası vermiş, firari olan bu kişilerden 23'ü daha sonra tutuklanmıştı.