Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Güney Afrika'nın başkenti Pretorya'da Güney Afrika Dış İlişkiler ve İşbirliği bakanlığı önünde, Güney Afrika Filistin'i Destek İçin İsrail'i Boykot Hareketi (SABDS), Güney Afrika İşci Sendikası (COSATU) ve Güney Afrika Öğrenci Kongresi örgütleri tarafından Filistin'e destek gösterisi düzenlendi.

Gösteriye 300’den fazla Güney Afrika vatandaşı katıldı. İsrail aleyhine pankartlar taşıyan göstericiler sloganlar atarak tepkilerini gösterdi.

Güney Afrika Komünist Parti Gauteng Bölgesi Genel Sekreteri Alex Mdakane gösteride yaptığı konuşmada, "İktidar partisi Afrikalı Ulusal Kongre (ANC) hükûmetinin Filistin'e desteğinin azaltmak için çalışan 'satılmış' insanlar var." dedi.

Mdakane, Güney Afrikalılar olarak her zaman Filistinin ve Filistinlilerin yanında yer alacaklarını ifade ederek, "Aparheid tecrübesi olan bizler İsrail’in Filistin'e uyguladığı Apartheid uygulamaları için Filistinlilerin yanında olmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

AA muhabirine konuşan Güney Afrika BDS yönetim kurulu üyesi Muhammed Desai, Filistin'de İsrail tarafından uygulanan yaptırımlar Güney Afrika’daki apartheid dönemine benzediğini belirterek, "Güney Afrikalılar olarak geçmişte yaşadığımız Apartheid döneminde uygulanan yaptırımlar bugün Filistin'de İsrail tarafından uygulanmakta. Filistin'deki kardeşlerimize desteğimizi her zaman sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Desai, Güney Afrika hükûmetinden, Güney Afrika'nın Tel Aviv Büyükelçiliğinin kapatılmasını dile getirmek için bu gösteriyi düzenlediklerini kaydederek, "Dünyada 28 Kasım Filistin halkları ile dayanışma günü olarak kutlanıyor. Biz de bu günde Güney Afrika makamlarına bu isteğimizi iletmek için burdayız." şeklinde konuştu.

Gösteriler basın açıklamalarının yapılmasının ardından olaysız sona erdi.