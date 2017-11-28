Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İsrail polisinin, Kudüs'teki askerlik şubesi yakınında yüzlerce Ultra-Ortodoks (Haredi) Yahudinin katılımıyla düzenlenen zorunlu askerlik karşıtı gösteriye müdahalesi sırasında 3 polisin yaralandığı, 18 Yahudi'nin gözaltına alındığı bildirildi.

İsrail'de yayın yapan Yedioth Ahronoth gazetesinin internet sitesinde yayımlanan ve bir emniyet yetkilisine dayandırılan haberde, gösterilere müdahale sırasında 3 polisin hafif yaralandığı, 18 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Üç yıl askerlik yapmanın zorunlu olduğu İsrail'de askere gitmeyi reddeden Harediler sık sık polisle karşı karşıya geliyor.

Ultra-Ortodoks Yahudiler

İsrail nüfusunun yüzde 10'unu oluşturan Ultra-Ortodoks (Haredi) Yahudiler, toplumun diğer kesimleriyle en çok entegrasyon sorunu yaşayan grup olarak öne çıkıyor.

Ağırlıklı olarak Kudüs ve Bney Brak şehirlerinde yaşayan Haredilerin büyük çoğunluğu, "dini vecibelerini yerine getiremeyecekleri" gerekçesiyle askere gitmeyi reddediyor. Harediler laik eğitim sistemini de kabul etmeyerek sadece dini eğitim veren kendi okullarına devam ediyor.

İsrail'de bulunmalarının sebebini "Yahudi şeriatını öğrenmek ve yaşamak" olarak açıklayan Harediler, aralarından askere gitmeyi kabul eden kişilere de saldırılarda bulunuyor. Erkek ve kadınlar için üç yıl askerlik hizmetinin zorunlu olduğu ülkede Haredilerin bu tutumu, polisle sık sık gerilim ve arbede yaşamalarına sebep oluyor.

Yahudi toplumunun, gelir seviyesi en düşük kesimini oluşturan Haredilerin çoğu devletten maddi yardım alıyor ve çok çocuk yaptıkları için sayıları giderek artıyor.

İsrail meclisinde Haredileri temsil eden Birleşik Tevrat ve Şas partileri mevcut koalisyonda yer alıyor. Haredileri temsil eden partilerin de yer aldığı sağcı koalisyon hükûmeti, askere gitmeleri ve laik eğitim sistemine dahil olmaları için Haredilere baskı yapmaktan kaçınıyor.