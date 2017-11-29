Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hükümetin başkent Bağdat'taki toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında İbadi, "Güvenlik güçleri şimdiye kadar Enbar ilindeki El-Ceziretu'l-Garbiyye bölgesinde 14 bin kilometrekareyi temizledi. DEAŞ'ı topraklarımızda askeri olarak bitirdik." dedi.

İbadi, şiddet olayları sebebiyle göç edenlerin çoğunun da kurtarılan bölgelerdeki yerlerine geri döndüğünü ifade etti.

Irak'ın yüz ölçümünün yaklaşık üçte birini teşkil eden Enbar ili 138 bin kilometre alanı kapsıyor ve çoğunluğu çölden oluşuyor.

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, geçen hafta salı günkü basın toplantısında DEAŞ’ın Irak’ta askeri olarak bittiğini, güvenlik güçlerinin çöl bölgesinden (El-Cezire) Suriye sınırına kadar uzanan alanda temizlik operasyonları yürüttüğünü açıklamıştı.