Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Pazartesi günü Bloomberg tarafından yayınlanan bir habere göre, Beyaz Saray, medyaya ve yabancı hükümetlere yol açan sızıntılardan çok endişe duyuyor ve Beyaz Saray, çalışanlarının iletişim kurmak için kişisel cep telefonlarının kullanmasına izin verilmeyebilir. Başkan Trump, bu yasağın onu kızdıran sızıntılara son vermesini umut ederken, Beyaz Saray çalışanlarının gün boyunca ailesi ile temasa geçmesini zorlaştıracak.

Bir isimsiz yetkili, Beyaz Saray'ın kablosuz ağına bağlı çok fazla kişisel cihaz olduğunu söyledi. İş ile ilgili aramalarda Beyaz Saray tarafından verilen telefonların aksine, bu kişisel telefonlar güvenli değil. Beyaz Saray'da kişisel cep telefonlarının yasaklanmasının en büyük nedenlerinden biri, bu yılın başında kişisel telefonu hackerlar tarafından saldırıya uğramış olan Genelkurmay Başkanı John Kelly odu.

Beyaz Saray tarafından çıkarılan telefonlar, bir personelin evde ailesiyle iletişim kurabileceği en hızlı yöntem olan metin mesajını gönderemez. Ayrıca bu telefonların Gmail gibi belirli web sitelerine erişmesi engellendi. Bu, şekilde kişisel telefonların personel üyeleri tarafından kullanılması yasaklanırsa, gün içinde telefonlarını kullanarak kişisel e-postalarını kontrol edemezler.

Gün boyunca metin ya da e-posta yoluyla e-posta gönderememekle birlikte, bazıları Beyaz Saray tarafından verilen telefonları kullanmaktan korkuyorlar. Çünkü hükümet tarafından kendi kişisel çıkarları için hükümetin ödediği telefonları kullanmakla suçlanacaklarından korkuyorlar. Buna ek olarak, hükümet devlet tarafından verilen bir telefon üzerinden yapılan kişisel görüşmeleri kayıt edebilir.