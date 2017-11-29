Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Irak Şeffaflık ve Mali Denetim Kurumundan yapılan yazılı açıklamada, "Bağdat Temyiz Mahkemesi Başkanlığı, eski İletişim ve Telekomünikasyon Kurumu Müdürleri Siyamend Zeyd Ahmet ve Burhan Şavi Tamimi'nin hapis cezasını onadı." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, mahkemenin ayrıca eski Maliye Bakanlığı İdari ve Mali Müdürü Riyaz Muhsin Ani hakkında gıyaben verilen hapis cezasını, ayrıca eski Ordu Spor Kulübü İdari Müdürü Sami Ahmet Şeyhli'nin hapse mahkum edilmesine ilişkin kararları onadığı kaydedildi.

Devlete bağlı eski Kerbela Emlak Satış Dairesi Müdürü Hayat Mehdi Cevat'a da yolsuzluk nedeniyle verilen cezanın onandığı duyurulan açıklamada, söz konusu yetkililere verilen hapis cezalarının süreleri hakkında herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

Son günlerde Irak'ta 2003 sonrası başlatılan yolsuzluklarla mücadeleye vurgu yapan İbadi, dün Şeffaflık ve Mali Denetim Kurumu müfettişleriyle toplantı düzenlemişti.

İbadi, geçen hafta salı günkü basın toplantısında da yolsuzlukla mücadele üzerinde durarak, "Yolsuzluk yapanlar ya çaldıkları malları devlete geri teslim edecek ya da hem çaldıkları meblağlardan olurlar hem de ömür boyu hapis yatarlar. Seçimi kendilerine bırakıyorum. Kendilerini güvende sanmasınlar, sonuna kadar peşlerinden gideceğiz." demişti.