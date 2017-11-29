Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İsrail'in Haaretz gazetesinin internet sitesinde yer alan haberde, Riyad'da yıl sonunda gerçekleştirilecek şampiyonluk mücadelesine katılabilmek amacıyla 7 oyuncunun Suudi Arabistan'a vize müracaatında bulunduğu belirtildi.

Başvurunun kabul edilmesinin, Suudi Arabistan ile İsrail arasında uzun yıllar süren düşmanlığın ardından buzların erimesinin ilk işaretleri olacağı kaydedildi.

Ayrıca Dünya Satranç Federasyonunun vizede kolaylık sağlanması için çaba harcayacağı ifade edildi.

Konuyla alakalı Suudi Arabistan makamlarından bilgi alınamadı.

Suudi Arabistan'ın İsrail ile hiçbir resmi ilişkisi bulunmuyor. Buna karşın son zamanlarda İsrail medyasında Suudi Arabistan ile gizli ilişkilerin bulunduğu ve ilişkilerin iyileştirildiği yönünde iddialar yer almıştı.