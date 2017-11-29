Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye ve Rusya öncülüğünde 1 yıl önce başlatılan Astana süreciyle Suriye’de çatışmalar büyük ölçüde azalırken, taraflar 8. defa siyasi geçişi görüşmek için Cenevre’de bir araya geldi. BM Cenevre Ofisi Sözcüsü Alessandra Velluci, 8. turun Beşar Esad rejimi heyetinin henüz gelmemesine rağmen başladığını duyurdu. Ardından BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura, TSİ 14.00’te Nasır Hariri başkanlığındaki muhalefet heyetiyle bir araya geldi. Rejimin resmi haber ajansı SANA’ya göre, rejimin BM temsilcisi Beşar Caferi başkanlığındaki heyet ise Cenevre’ye bugün ulaşacak. Rusya, Türkiye ve İran liderlerinin Soçi’deki zirvesi sonrası ilk toplantı olan görüşmelerin, seçimler ve yeni anayasa da dahil olmak üzere kriz sonrası Suriye’deki yeni düzene ilişkin konuları yeniden tartışmaya açması ve siyasi sürece ivme kazandırması bekleniyor. 8. tur görüşmeler iki aşamada yapılacak. Birinci aşamada cuma gününe kadar fikir alışverişinde bulunacak taraflar, ikinci aşama için aralık ayının ortasında tekrar bir araya gelecek.

Sene başında canlanan Cenevre sürecinde, muhalefeti en fazla zorlayan konu, Moskova ve Kahire yönetimlerine yakın olan ve kendilerini muhalif olarak adlandıran grupların BM’ye davet edilmesi olmuştu. Rusya, bu iki grubu muhalif olarak kabul ettirip gerçek muhalefeti zayıflatmayı hedeflerken, rejim, gerçek muhalefeti parçalı göstermeyi hedefledi. Muhalifler, geçen hafta Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da bir araya gelerek ortak bir müzakere heyeti oluşturdu. 36 kişilik heyete, Moskova ve Kahire grupları da eklendi. Ayrıca bağımsız isimler ve askeri muhalif gruplardan da katılımcılar eklenerek kapsamlı bir müzakere heyeti oluşturuldu. Muhalefet, böylece rejimin “karşımda müzakere edecek muhatap yok” bahanesinin de önüne geçmiş oldu.