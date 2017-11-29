Uydunun, motor aksamında yaşanan bir problem sebebiyle yörüngeye girmediğinin belirtildiği açıklamada “Meteor M uydusunun büyük ihtimalle okyanusa düştüğü tahmin ediliyor” ifadesine yer verildi. Rusya, dün aralarında meteorolojik analizler için kullanılması planlanan Meteor M uydusunun da bulunduğu 18 uyduyu Dünya’nın yörüngesine fırlatmıştı.
Meteor nereye gitti?
29.11.2017 - 09:40 | Son Güncelleme: 29.11.2017 - 09:40
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Rusya, Vostoçniy’den fırlattığı Meteor M uydusu ile bağlantısını kaybetti. Rusya Federal Uzay Ajansı Roskosmos, Çin sınırında bulunan Vostoçniy üssünden fırlatılan uydu ile temas sağlanamadığını bildirdi.
Etiketler : rusya,meteor,haberler,
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