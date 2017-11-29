Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Geçtiğimiz hafta, Suudi Arabistan’da gözaltında tutulan prens ve iş adamlarının mallarının büyük bir kısmına karşı serbest bırakılacağı kararı bizzat Veliaht Prens Selman tarafından açıklanmıştı. Anak bugün ortaya çıkan bir iddia, yeni dalganın da geldiğine işaret eder cinsten.

PRENSESLERE GÖZALTI

Veliaht Prens Selam'ın yolsuzluk operasyonu adı altında gerçekleştirdiği ve tahtını sağlamlaştırmak adına aralarında dünyanın en zengin isimlerinin de bulunduğu bir gözaltı operasyonu başlatırken, operasyonun yeni ayağında da Suudi Prenseslerini gözaltına almaya başladığı iddia edildi.

Kraliyet ailesinin prenseslerin de başka bir otelde toplanmaya başlandığı kaydedilirken, uzunca bir süredir kendisinden haber alınamayan ve dünyanın en zengin iş adamları arasında yer alan El-Velid bin Talal'ın eşi Amira El-Talal'ın da gözaltına alınan prenseslerin arasında bulunduğu iddia ediliyor.

ULUSAL MUHAFIZLARIN ESKİ LİDERİ SERBEST

Prenseslerle ilgili gelişmeler yeniden gündemin odağında yerini alırken, cezaevine dönen beş yıldızlı otelde ilk salıverilme işlemi gerçekleşti.

Ulusal Muhafızlar Birliği Eski komutanı olan Suudi Prens Miteb Bin Abdullah serbest bırakıldı.

Yolsuzluk operasyonu kapsamında kraliyet ailesine mensup kişiler de dahil olmak üzere 200 kişi Riyad'daki Ritz Carlton Oteli'nde yaklaşık bir aydır gözaltında tutuluyor.