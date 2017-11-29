Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Haaretz gazetesinin haberine göre, ABD'nin başkenti Washington'da düzenlenen bir forumda konuşan Kerry, İsrail ve Mısır'ın Tahran yönetimi ile 2015'te imzalanan nükleer anlaşma öncesinde Obama yönetimini "İran'ı bombalamaya zorladığını" belirtti.



Birçok kral ve devlet başkanının da ABD'ye "İran'ın anlayacağı tek dilin bombalama olduğu" telkininde bulunduğunu aktaran Kerry, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun da "İran'a saldırması için ABD'yi kışkırttığını" vurguladı.



ABD'nin İran'ı vurmasını gizliden destekleyen bu ülkelerin bunun gerçekleşmesi halinde ABD'yi kamuoyu önünde eleştireceğini bildiğini ifade eden Kerry, bu yüzden bunun bir "tuzak" olduğunu düşündüğünü dile getirdi.

Nükleer anlaşmayı savunan Kerry, İran'ın gelecek 10 veya 15 yıl içinde nükleer silah elde edip edemeyeceğini bilmediğini, ancak 2015'te imzalanan anlaşmanın "ABD'nin elde edebileceği en iyi anlaşma" olduğunu söyledi.

İran'ın nükleer programının durdurulması ve karşılığında BM yaptırımlarının kaldırılmasını öngören nükleer anlaşma, Tahran yönetimi ile P5+1 ülkeleri (ABD, İngiltere, Çin, Fransa, Rusya ve Almanya) arasında 14 Temmuz 2015'te imzalanmıştı.