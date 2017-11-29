Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Akrobasi dansları camiasından bir meslektaşı, dansçı Katerina Tikhonova'nın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kızı olduğunu doğruladı.

Doğrulama, Dünya Rock'n Roll Federasyonu'ndan (WRRC) bir yetkiliden geldi. Ajans, ilgili haberi 2 yıl önce yapmış ancak Rus kaynaklarınca iddialar yanıtsız bırakılmıştı.

WRRC Hukuk İşlerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Manfred Mohab Reuters'e yaptığı açıklamada Tikhonova'nın Putin'in kızı olduğunu bildiğini söyledi.

Rus Gazprombank yönetim kurulu başkan yardımcısı Andrey Akimov da 2015 yılında, Tıkhonova'nın Putin'in kızı olduğunu söylemiş ancak daha sonra açıklamasını reddetmişti. Putin, özel yaşamı konusunda hassas olmasıyla biliniyor ve kızları Maria ile Katerina'yi kamuoyunun gözünden uzak tutuyor.