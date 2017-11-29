Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yerel kaynaklar, Duk Payel köyünde Murle etnik grubuna ait militanların gerçekleştirdiği saldırıda 43 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Saldırının şimdiye kadar durdurulamayan karşılıklı ’intikam’ saldırılarının bir parçası olduğu belirtildi. Jonglei Enformasyon Bakanı Jocab Akech Deng, hayatını kaybedenlerden 20’sinin erkek, 22’sinin kadın, 1’inin çocuk olduğunu belirtirken, 19 kişinin ise yaralandığını söyledi. Öte yandan, Güney Sudan’da etnik gruplar cinayet ve çocuk kaçırma eylemlerinde bulunuyor.