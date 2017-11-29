Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yunanistan'da önceki gün yapılan baskınlar sonrasında ele geçirilen terör örgütü DHKP-C üyesi 9 kişinin sorgusu başladı. Bugün başkent Atina'da yeni bir oprasyon düzenlendi. Kaynaklar baskınlarda bomba malzemesi bulunduğunu açıkladı.

Öte yandan, dün düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 9 Türk vatandaşı mahkemeye çıkarıldı.

Yunanistan’da yakalanan terör örgütü DHKP-C’lilerin sorgusunda örgüt ile ilgili sorular sorulduğu kaydedilirken bugün eş zamanlı olarak 3 farklı adrese baskın düzenlendi.

Baskında kavanozlar içinde tanımlanamayan cisimler bulunurken yapılan inceleme sonunda bunların patlayıcı madde yapımında kullanılmak için geliştirilen malzemeler olduğu belirtildi.