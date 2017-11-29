Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yerel saat ile 06.00'da başlayan greve ülke genelinde katılımın yüksek olduğu, sadece acil durumlar için hizmet verildiği bildirildi. Bu yıl aynı nedenle 6. kez greve giden taksiciler, internet üzerinden ulaşım hizmeti veren şirketlere lisans verilmesini istedi.

İspanya'nın dört bir yanından ticari araçlarıyla başkent Madrid'e gelen binlerce taksici, sabah saatlerinde kentin ana yollarında uzun kuyruklar oluşturarak trafiği yavaşlatma eylemi yaptı. Daha sonra kent merkezinde toplanan 20 bine yakın taksici, gösteri yaparak seslerini duyurmaya çalıştı.

Meclis binası yakınlarındaki Neptün meydanına kadar yürüyen taksicilerin eylemi için polis geniş güvenlik önlemi aldı. İspanyol taksicilerin eylemine Portekiz, Belçika, Fransa gibi ülkelerdeki sektör temsilcileri de destek verdi.

Madrid'deki gösteriye katılan bir taksici, AA muhabirine, "Hükûmet artık bizim sesimize kulak vermeli. İspanya'da taksicilikten geçimini sağlayan 100 bin ailenin dağılmasına izin vermemeliler. Mevcut durumun daha fazla sürdürülebilirliği yok. Artık yeter. Taksi bir kamu hizmetidir ve korunması gerekir. Uğradığımız haksızlık sona erene kadar eylemlerimize devam edeceğiz." dedi.