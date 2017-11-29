Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fildişi Sahili'nde düzenlenen 5. Afrika Birliği - Avrupa Birliği Zirvesi kapsamında ülkede bulunan Tajani, Fildişi Sahili parlamentosunda yaptığı konuşmada, "Yeni bir kölelik dönemi skandalını engellememiz lazım. Bu nedenle, Libya'da neler yaşandığını incelemek amacıyla ülkeye Afrikalı ve Avrupalı parlamenterlerden oluşan bir misyon göndereceğiz." ifadesini kullandı.

"Bu karar, Libya'ya değil, kaçakçılara karşı alındı. Libya'yı barış içinde görmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulunan Tajani, Kuzey Afrika ve Sahel bölgesinin istikrarını sağlamak ve gençlerin göç etmesini engellemek için çok çalışılması gerektiğini vurguladı.

CNN International, 14 Kasım'da, Libya'nın başkenti Trablus'ta Afrikalı göçmenlerin bir köle pazarında satıldığı iddiasını destekleyen görüntüler yayınlamış, birkaç dakika içinde 12 göçmenin kişi başı 400 avroya yakın bir fiyatla satıldığını öne sürmüştü.

Libya Başbakan Yardımcısı Ahmed Maitig de yoğun tepkiler üzerine, olayın araştırılması amacıyla soruşturma başlatıldığını açıklamıştı.