Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Pakistan’ın başkenti İslamabad’da bir Şii camiine silahlı saldırı düzenlendi. Cami girişinde düzenlenen saldırıda silahlı şahısların camide ibadet edenlere ateş açtığı ve bir istihbarat yetkilisinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin yaralandığı öğrenildi.

Pakistanlı Polis Ghulam Kasim, iki motosikletteki 4 saldırganın akşam namazından çıkan insanların üzerine ateş açtığını söyledi. Kasim, saldırıda Pakistan İç İstihbarat Servisi görevlisinin birkaç yerinden vurulduğunu hastaneye kaldırıldıktan sonra hayatını kaybettiğini belirtti. Olayın mezhep saldırısı olup olmadığının henüz belli olmadığını ifade eden Kasim, ölen kişinin üzerinde 6 mermi bulunduğunu bu nedenle saldırının hedefinde bu kişinin olabileceğini belirtti.

Saldırıyı henüz üstlenen olmazken, yaralanan 4 kişinin hastaneye kaldırıldığı bildirildi.