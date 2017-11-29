Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İbadi'nin basın ofisinin açıklamasına göre, görüşmede iki ülke ilişkileri, Irak'ın terörden zarar gören bölgelerinin yeniden imarı, ekonomik iş birliği ve bölgedeki durum ele alındı.

İngiltere ile terörle mücadele başta olmak üzere birçok alanda ilişkilerin geliştiğini ifade eden İbadi, "Ordu, polis, Haşdi Şabi ve yerel aşiret güçlerinin desteğiyle tüm bölgelerimizi geri aldık ve DEAŞ'ı püskürttük. Irak'ta yeniden imar ve yatırım dönemi başlayacak. İngiliz şirketlerinin ticari ve ekonomik alandaki katkılarını önemsiyoruz." ifadelerini kullandı.

IKBY'ye Irak'ın birliğine saygı çağrısı

İngiliz Başbakan May de Irak'ın kendileri için "ortak ülke" olduğunu kaydederek, bu ülkenin güvenliği, yeniden imarı, askeri güçlerin eğitimi ve sığınmacıların evlerine dönmesi için destek sunmaya devam edeceklerini belirtti.

Irak'ın birliğini desteklediklerini açıklayan May, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ni (IKBY) Irak'ın birliğine saygı duymaya ve diyaloğu teşvik etmeye çağırdı.