Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başbakan Merkel, AB-Afrika Zirvesi'ne katılmak amacıyla gittiği Fildişi Sahili Cumhuriyeti'nde Devlet Başkanı Alassane Vattara ile görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, sığınmacıların Libya'da köle olarak satıldıkları şeklindeki haberlerden sonra yasa dışı göç konusunun daha da duygusal bir hale geldiğini belirtti.

Bu nedenle Afrika ülkelerini yasa dışı göçe karşı daha güçlü şekilde desteklemeye hazır olduklarını ifade eden Merkel, "Burada yasa dışı göçü sona erdirme ve bizde eğitim görmek isteyen Afrika'dan insanlar için yasal imkanlar oluşturulması konusunda ortak çıkarların söz konusu olduğuna inanıyorum." şeklinde konuştu.

Yasa dışı göçün tüm Afrika kıtası için büyük bir sorun olduğuna dikkati çeken Merkel, Fildişi Sahili Cumhuriyeti ile ilişkilerini 2011 yılında Vattara'nın göreve gelmesinden sonra yoğunlaştırdıklarını ve ekonomik gelişme için bu ülkede oluşturulan şartları da takdirle karşıladıklarını vurguladı.

Fildişi Sahili Cumhuriyeti'nin 2030 yılına kadar çocukların, özellikle de kız çocuklarının eğitimleri konusunda hazırlanan projelerle önemli gelişmeler sağlamak istediğine işaret eden Merkel, bu nedenle bu ülkeyi de ekonomik iş birliği yardımları kapsamında destekleyeceklerini söyledi.

Başkent Abidjan'da düzenlenen ve 2 gün sürecek AB-Afrika Zirvesi'nde 50'den fazla devlet ve hükûmet başkanı, ağırlıklı olarak Afrika'da insanlara gelecekte daha iyi perspektifler sunulabilmesinin yollarını görüşecekler. Almanya ve diğer AB ülkeleri bu zirveyle, Afrika kıtasından Avrupa'ya yönelik yasa dışı göçün azaltılmasını hedefliyor.