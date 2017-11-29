Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kolombiya yerel basınındaki haberlere göre, Pasifik Okyanusu kıyısındaki yönetim bölgelerinden Narino'ya bağlı Magüi Payan kenti kırsalında hükûmetle ateşkes halindeki ELN militanları ile eski FARC mensupları arasında çatışma çıktı. Olaylarda 13 kişi hayatını kaybetti.

Çatışmanın, FARC'ın muhaliflerinin ELN'nin bulunduğu bölgeden geçerken başladığını ifade eden bölge halkı halen söz konusu alana erişimin olmadığını ve hayatını kaybedenlerin kimler olduğunun bilinmediğini ifade ediyor.

Hükûmet ile ELN, 4 Eylül'de, Ocak 2018'e kadar yürürlükte kalacak ateşkes ilan etmiş, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMKG) de ay başında aldığı kararla Katolik Kilisesi temsilcilerinin de bulunduğu mekanizmaya dahil olmuştu.

Her iki tarafın silahlı çatışmanın siviller üzerindeki etkisinin azaltılması için çalışma yapılması konusunda mutabık kaldığı anlaşmaya göre ELN, adam kaçırma ile altyapı, enerji nakil ve petrol boru hatlarına saldırının engellenmesi, hükûmet ise toplum liderlerine suikastlerin önlenmesi için daha fazla çaba gösterme sözü vermişti.