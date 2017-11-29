Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Myanmar Katolik Kilisesi lideri Piskopos John Hsane Hgyi, Birleşmiş Milletler (BM) ve diğer uluslararası kuruluşların Arakan eyaletinde yaşayan Müslüman nüfusa "etnik temizlik "yapıldığına dair iddialarını şüpheyle karşıladığını belirterek, Ang Sang Suu Çii hükümetinin yaptıklarını savundu.

Papa Franciscus'un Myanmar ziyaretininin üçüncü gününde Vatikan Sözcüsü Greg Burke ile basın toplantısı düzenleyen Piskopos Hgyi, Arakan'da yaşananlara dair sorulan soruya verdiği yanıtta, Müslüman nüfusun maruz kaldığı zulme dair anlatılanların "inanılır olmadığını ve güvenilir kaynaklara dayanmadığını" ileri sürdü.

Hgyi, "Myanmar hükümetinin bölgedeki kompleks duruma verdiği tepkiyi eleştireler, doğru bilgi sahibi olmak için sahaya inip gerçeği ve tarihi yerinde incelemeliler." ifadelerini kullandı.

Papalık, protokol ihlalini kabul etti

Öte yandan, Vatikan Sözcüsü Burke de Vatikan'ın Arakan konusunda resmî bir çizgisi bulunmadığını vurguladı.

Burke, Papa'nın ülkeyi ziyareti sırasında Arakanlı Müslümanlara yapılan zulme hiç değinmemesinin Katolik dünyasının lideri olarak ahlaki duruşunu kaybetmesine sebep olduğu yönündeki eleştirilere, "Herkes fikrini ifade etmekte özgür." karşılığını verdi.

Sözcü, Papa Franciscus'un ülkeyi ziyaretinde sivil hükümet lideri Suu Çii ile görüşmeden önce Genel Kurmay Başkanı General Min Aung Hlaing ile bir araya gelmesinin Vatikan protokolüne aykırı olduğunu kabul etti.

Sözcü Burke, "Vatikan diplomasisi kusursuz değildir." ifadesini kullandı.

Çarşamba günü yapılması planlanan görüşme, son dakikada Papa'nın Suu Çii ile yapacağı ilk görüşmenin önüne alınmıştı. Görüşme General Hlaing'in Suu Çii'den daha yetkili olduğu izlenmine yol açmıştı.

Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik

BM, Avrupa Birliği (AB) ve ABD başta olmak üzere, çok sayıda uluslararası aktör ve kuruluş Arakan'da yaşananları "ders kitaplarında okutulacak bir etnik temizlik örneği" olarak tanımlıyor.

Myanmar ordusunun Arakan eyaletinin kuzeyinde yaptığı operasyonlarda 300'e yakın köy, askerler ve fanatik Budistler tarafından yok edilirken, 600 binden fazla Arakanlı Müslüman dağlık bölgeler, nehir ya da deniz üzerinden Bangladeş'e kaçtı, on binlercesi de kaçmanın yolunu arıyor.

Arakan'da 1970'lerde yaklaşık 2 milyon Müslümanın yaşadığı tahmin edilirken sistematik saldırılardan kaçış nedeniyle bu rakam 350 binin altına geriledi.

Myanmar, 1982'de değiştirdiği vatandaşlık yasası ile Rohingyaların vatandaşlık hakkını ellerinden almıştı. Vatandaşlık haklarını kaybeden Arakanlı Müslümanlar, "devletsiz" sayılıyor.