Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Afrika Birliği-Avrupa Birliği Zirvesi’ne katılmak üzere geldiği Fildişi Sahili’nin Abican şehrinde gazetecilere Kuzey Kore’nin son füze denemesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Macron, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyesi Çin ve Rusya’ya Kuzey Kore’ye yönelik yaptırımların artırılması çağrısında bulundu.

Macron, Kuzey Kore’nin dün gerçekleştirdiği füze denemesini kınadığını belirterek, “Yaptırımları arttırmak zorundayız” dedi.

Kuzey Kore, dün yerel saatle 02.47’de ABD’nin tümünü vurma kapasitesine sahip olduğunu ileri sürdüğü Hwasong-15 tipi füze fırlatmıştı. Bugün Kuzey Kore tarafından yapılan açıklamada, Hwasong-15 tipi füzenin gökyüzünde 4 bin 475 kilometre yükseldiği, füzenin 950 kilometre yol alarak Japonya açıklarına düştüğü belirtildi. Uluslararası yaptırımlara meydan okuyan test, dünya liderleri tarafından kınandı.