Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Somali Enformasyon Bakanı Abdurrahman Osman, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Somali ordusunun Aşağı Şaballe bölgesinde terör örgütü Eş-Şebab'a yönelik düzenlenen operasyonda, Baladul Amin kasabasının geri alındığını duyurdu.

Somali Ordu Komutanı Omar Adan Hassan da sosyal medyadan, operasyonda örgütün ağır kayıplar verdiğini ve bazı örgüt mensuplarının canlı ele geçirildiğini belirtti.

Operasyon sonrasında Şebab üyelerinin çarşamba sabahı itibariyle geri çekildiğine dikkati çeken Hassan, konuyla ilgili daha detaylı bilginin paylaşılacağını kaydetti.

Terör örgütü Eş-Şebab'ın Somali'deki en güçlü kalelerinden biri olarak bilinen Baladul Amin kasabası, uzun yıllardır örgüt tarafından kontrol ediliyordu.